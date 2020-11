Milan-Verona 1-2: Kessié riapre il match di San Siro | Serie A News

Milan-Verona 1-2, Kessié trova il gol per il Diavolo

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Il Diavolo è tornato in partita, a San Siro, in occasione di Milan-Verona. Franck Kessié, centrocampista ivoriano, ha infatti sfruttato, al 27′, un cross dalla destra di Alexis Saelemaekers per battere il portiere ospite Marco Silvestri. Sulla zampata di Kessié si è rivelata decisiva la deviazione del difensore scaligero, Giangiacomo Magnani. Al ‘Meazza‘, Milan-Verona 1-2. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH TRA ROSSONERI E GIALLOBLU >>>