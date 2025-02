Milan-Verona, Ibrahimovic: “Feyenoord? Tocca a noi dimostrargli una cosa”

Sulle tante alternative di livello per mister Sérgio Conceição: "Esatto. Ogni tre giorni c'è una partita, è importante avere un numero di giocatori che possono giocare. Il mister può avere alternative da far ruotare. Chi entra fa bene, non solo oggi ma anche in altre partite. Così come fanno bene quelli che iniziano. È un gruppo forte, tutti dello stesso livello. Può fare la differenza anche chi entra a partita in corso".