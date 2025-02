Milan-Verona, emergenza per la squadra di Zanetti: out Serdar e Tengstedt

In vista di Milan-Verona, in programma sabato 15 Febbraio alle ore 20:45, arrivano brutte notizie per la squadra di Paolo Zanetti.

Alessia Scataglini 13 febbraio - 17:30

In vista di Milan-Verona, in programma sabato 15 Febbraio alle ore 20:45, arrivano brutte notizie per la squadra di Paolo Zanetti.