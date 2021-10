Milan-Verona 3-2: i numeri della partita di ‘San Siro’ | Serie A News

Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022, è terminata 3-2 ieri sera a 'San Siro'. Tutti i numeri e le statistiche

(fonte: acmilan.com) - Un successo di carattere e di gruppo. Nell'anticipo dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022 , il Milan batte il Verona per 3-2 al termine di una partita rocambolesca, che ha visto i rossoneri ribaltare lo 0-2 della prima frazione e portarsi a casa tre punti pesantissimi. Queste le statistiche maturate al triplice fischio.

1 - Il Milan ha ottenuto 22 punti nelle prime otto giornate di questo campionato. Record a questo punto della stagione per i rossoneri nell’era dei tre punti a vittoria.

2 - Era da luglio 2020 che il Milan non ribaltava due gol di svantaggio in Serie A (4-2 contro la Juventus).

3 - Dal 1994/95 Olivier Giroud è il quinto giocatore del Milan ad aver segnato tre gol nelle prime due gare casalinghe con i rossoneri in Serie A: Oliver Bierhoff, Alexandre Pato, Mario Balotelli e Carlos Bacca gli altri.

5 - Quella di stasera è stata la 50ª presenza da titolare per Ante Rebic con il Milan in tutte le competizioni e la sua 50ª da titolare in Serie A.