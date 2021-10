Milan-Verona 3-2: gol e highlights (8^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Verona 3-2, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Che rimonta rossonera nella ripresa! Rivediamo tutto

Il Milan di Stefano Pioli conquista la sua settima vittoria in otto gare di Serie A battendo in rimonta per 3-2 l'Hellas Verona di Igor Tudor a 'San Siro'. Un ribaltone pazzesco, quello dei rossoneri, andati sotto di due reti in un pessimo primo tempo: gol di Gianluca Caprari (7') ed Antonin Barák (24') su calcio di rigore.