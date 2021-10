Risultati Serie A – Milan-Verona 3-2: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Dati e numeri di quanto accaduto a 'San Siro'

Il Milan vince, in maniera incredibile, la partita di 'San Siro' contro l'Hellas Verona. Settima vittoria su otto gare in campionato per il Diavolo. Nel primo tempo, giocato molto male dai ragazzi di Stefano Pioli, gli scaligeri vanno avanti 0-2 grazie ai gol di Gianluca Caprari ed al rigore di Antonin Barák.