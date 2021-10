Calciomercato Milan – Arriva un colpo pazzesco dal Liverpool? Il punto

Nelle sessioni di calciomercato condotte da quando è di proprietà del fondo Elliott, il Milan ha sempre puntato, principalmente, sull'acquisto di calciatori giovani, di talento, dai costi non eccessivi in termini di cartellino e di ingaggio. Ragazzi, quindi, che possano crescere, maturare e diventare campioni con la maglia del Diavolo. Tuttavia, non sono mancate di certo eccezioni. Innesti di qualità ed esperienza, quali quelli di Simon Kjær, Zlatan Ibrahimović o Olivier Giroud, fondamentali tanto per lo spogliatoio quanto sul terreno di gioco. Ed è possibile che, per la prossima stagione, nell'organico rossonero vi sia un altro innesto di questo tipo.