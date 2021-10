Milan-Verona, Pioli: “Contento per Castillejo. Grazie alla spinta dei tifosi”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Verona, partita dell'8° turno della Serie A 2021-2022

Su cosa non è andato nei primi 45': "Abbiamo provato a giocare con quattro giocatori offensivi vicini, per trovare seconde palle e combinazioni. Non sempre ci siamo riusciti, la velocità del pallone non era quella idonea. Nella ripresa abbiamo messo Samu largo a destra, Rafa largo a sinistra, Ibra con Giroud. Fare gol ti aiuta a rientrare bene in partita, loro sono calati".