Milan-Venezia: le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic e Giroud

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud rientreranno per Milan-Venezia di mercoledì sera a 'San Siro'? Ecco le ultime novità da 'Sky Sport'

Lo svedese, infatti, non sta ancora bene con il tendine d'Achille, non si è allenato neanche oggi in gruppo e, pertanto, è da considerare fuori causa per il prossimo incontro. Sta meglio, invece, Giroud: l'attaccante francese, che ha saltato la gara dell'Allianz Stadium per una lombalgia acuta, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già domani.