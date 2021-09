Juventus-Milan 1-1, Rebic vede bianconero e si esalta: altro gol

Ante Rebic, attaccante del Milan, ancora a segno contro la Juventus. Sta diventando palesemente l'incubo della 'Vecchia Signora'. Il punto

Daniele Triolo

Ante Rebic, autore del gol del pareggio rossonero al 76' di Juventus-Milan 1-1, è diventato, palesemente, la bestia nera della 'Vecchia Signora'. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Rebic aveva infatti segnato ai bianconeri a 'San Siro' nel 4-2 della stagione 2019-2020 e lo scorso 9 maggio, all'Allianz Stadium, in occasione della vittoria per 3-0 del Diavolo di Stefano Pioli. A questo 'score' si aggiunge anche un gol in Coppa Italia nel 2020.

Schierato per la terza volta di fila come centravanti di movimento nel 4-2-3-1 rossonero vista la contemporanea indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, Rebic ha battagliato per tutta la partita Juventus-Milan con Giorgio Chiellini. Il quale, nonostante l'età, resta uno dei marcatori più forti del campionato di Serie A. Rebic le ha prese, le ha date, accettando ogni sfida e dando ai compagni consapevolezza di potersela giocare ad armi pari a Torino.

Nella ripresa di Juventus-Milan, quando i bianconeri pensavano di portarla a casa, Rebic ha iniziato a riscaldarsi. Prima zittendo la curva della Juventus e provocando, di riflesso, la reazione indignata dell'ex Leonardo Bonucci. Quindi, al 76', inzuccando alle spalle di Wojciech Szczesny il calcio d'angolo battuto da Sandro Tonali. Il numero 12 croato ha avuto anche un'altra chance per segnare, ma ha sparato alto un diagonale da ottima posizione.

Ottimo momento di forma per Rebic, dunque, che già veniva da due assist in Milan-Lazio e dal primo gol stagionale in Liverpool-Milan di Champions League. Pioli spera di recuperare Ibra o Giroud per Milan-Venezia di mercoledì sera, ma, intanto, sa che sull'ex Eintracht Francoforte può fare pieno affidamento. Milan, arriverà dalla Spagna l'erede di Kessié? Le ultime di mercato >>>