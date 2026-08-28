Un'atmosfera da pelle d'oca e spalti pieni allo stadio di San Siro, dove questa sera sta andando in scena l'anticipo della seconda giornata di Serie A tra Milan e Venezia. La squadra rossonera va alla ricerca della seconda vittoria consecutiva per dare immediata continuità ai tre punti conquistati all'esordio contro il Torino.

Milan-Venezia, l'omaggio a Baresi

Di fronte però, c'è unmolto agguerrito. La formazione diè arrivata a Milano con l'intenzione chiara di rovinare i piani del Milan e strappare un risultato utile su uno dei campi più difficili dell'intero campionato.

Il campo, però, passa quasi in secondo piano di fronte alle emozioni del prepartita. La serata di oggi è infatti carica di pura memoria e commozione: si tratta della prima sfida casalinga a San Siro dopo la dolorosa scomparsa di Franco Baresi.

Il club e l'intero popolo rossonero hanno voluto stringersi in un abbraccio per rendere il giusto omaggio a una delle più grandi bandiere della storia del calcio mondiale. Prima del fischio d'inizio, il prato di San Siro è stato teatro di una 'cerimonia' toccante: al centro del campo è stata spiegata una gigantesca maglia rossonera con lo storico numero 6, la casacca che Baresi ha reso leggendaria e che la società ha ritirato per sempre.

Lo spettacolo, poi, è continuato sugli spalti, dove la curva sud rossonera ha voluto esporre un'importante striscione con scritto: "Franco Baresi, leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano"

A coronare il tutto, una volta finite di leggere le formazioni, è stato il seguente coro: "Per sempre con noi il numero 6 Franco Baresi!"