Milan-Venezia, brividi a San Siro: nel ricordo di Franco Baresi tra maglie, cori e striscioni

Alessia Scataglini
- Milano
Il feretro di Baresi lascia Sant’Ambrogio. I tifosi: "Sei per sempre Franco Baresi" | PM

Il feretro di Baresi lascia Sant’Ambrogio. I tifosi: "Sei per sempre Franco Baresi" | PM

Un'atmosfera da pelle d'oca e spalti pieni allo stadio di San Siro, dove questa sera sta andando in scena l'anticipo della seconda giornata di Serie A tra Milan e Venezia. La squadra rossonera va alla ricerca della seconda vittoria consecutiva per dare immediata continuità ai tre punti conquistati all'esordio contro il Torino.

Milan-Venezia, l'omaggio a Baresi

Di fronte però, c'è un Venezia molto agguerrito. La formazione di Giovanni Stroppa è arrivata a Milano con l'intenzione chiara di rovinare i piani del Milan e strappare un risultato utile su uno dei campi più difficili dell'intero campionato.
Milan baresi

Il campo, però, passa quasi in secondo piano di fronte alle emozioni del prepartita. La serata di oggi è infatti carica di pura memoria e commozione: si tratta della prima sfida casalinga a San Siro dopo la dolorosa scomparsa di Franco Baresi.

Il club e l'intero popolo rossonero hanno voluto stringersi in un abbraccio per rendere il giusto omaggio a una delle più grandi bandiere della storia del calcio mondiale. Prima del fischio d'inizio, il prato di San Siro è stato teatro di una 'cerimonia' toccante: al centro del campo è stata spiegata una gigantesca maglia rossonera con lo storico numero 6, la casacca che Baresi ha reso leggendaria e che la società ha ritirato per sempre.

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Lo spettacolo, poi, è continuato sugli spalti, dove la curva sud rossonera ha voluto esporre un'importante striscione con scritto: "Franco Baresi, leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano"

A coronare il tutto, una volta finite di leggere le formazioni, è stato il seguente coro: "Per sempre con noi il numero 6 Franco Baresi!"

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