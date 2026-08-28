Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': i rossoneri guidati dal tecnico lusitano sono reduci dal successo sul campo del Torino al debutto stagionale
Milan-Venezia, probabili formazioni: Amorim non cambia
Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Venezia, le dichiarazioni di Amorim nel pre-partitaSulla partita nella sera del ricordo di Franco Baresi: "Come manager, io devo rimanere concentrato sulla partita. È un giorno speciale. E non è mai facile giocare la prima in casa perché la squadra ci tiene e vuole fare bene. La cosa più importante è vincere".
Sul perché ha scelto Luka Modrić e Davide Bartesaghi al posto di Ardon Jashari e Pervis Estupiñán come a Torino: "Modrić mette qualità - come Jashari - ma ha anche esperienza, Bartesaghi è molto bravo sull’uomo. Dobbiamo essere molto bravi nelle corse senza palla perché il Venezia è una squadra molto fisica".
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