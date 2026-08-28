E' ormai tutto fatto: in questi precisi minuti, Milan e Galatasaray stanno scambiando i documenti per chiudere l'affare Leao
Milan-Venezia, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'
La telenovela dell'estate sembra essere ormai arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in questi minuti il Milan e il Galatasaray stanno cambiando i documenti per chiudere definitivamente il passaggio di Rafael Leao in Turchia.
Milan, scambio di documenti in corsoL'accordo tra i due club si è chiuso su cifre davvero importanti: al Milan andranno 45 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno 2 milioni di euro di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita del calciatore. Nonostante la valigia ormai nelle mani, Leao ha voluto comunque dimostrare il proprio legame con i rossoneri, presenziando in tribuna a San Siro.
A parlare del futuro del portoghese, prima della partita, è stato addirittura l'allenatore rossonero Ruben Amorim, intervenuto ai microfoni di DAZN:
"Io credo che se sei in questa squadra devi dare sempre il 100%, se cresce la squadra cresce anche il singolo. Per ottenere i risultati è importante il gruppo. E di conseguenza vengono valorizzate anche le individualità".
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