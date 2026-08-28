Milan-Venezia, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'

La telenovela dell'estate sembra essere ormai arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in questi minuti il Milan e il Galatasaray stanno cambiando i documenti per chiudere definitivamente il passaggio di Rafael Leao in Turchia.

Milan, scambio di documenti in corso

L'accordo tra i due club si è chiuso su cifre davvero importanti: al Milan andranno 45 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno 2 milioni di euro di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita del calciatore. Nonostante la valigia ormai nelle mani, Leao ha voluto comunque dimostrare il proprio legame con i rossoneri, presenziando in tribuna a San Siro.

A parlare del futuro del portoghese, prima della partita, è stato addirittura l'allenatore rossonero Ruben Amorim, intervenuto ai microfoni di DAZN:

"Io credo che se sei in questa squadra devi dare sempre il 100%, se cresce la squadra cresce anche il singolo. Per ottenere i risultati è importante il gruppo. E di conseguenza vengono valorizzate anche le individualità".