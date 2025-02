Milan, un attacco di qualità che fa la differenza: i dati dei rossoneri

Dal momento in cui Sérgio Conceicao ha preso le redini del Milan, i rossoneri hanno dimostrato di essere una delle squadre più realizzative

Dal momento in cui Sérgio Conceicao ha preso le redini del Milan, i rossoneri hanno dimostrato di essere una delle squadre più realizzative della Serie A. Dall’11 gennaio, giorno del debutto in campionato contro il Cagliari, nessuna squadra ha raccolto più punti del Milan: 14 in sette partite, frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Un rendimento che li pone al pari di Roma, Juventus e Inter.