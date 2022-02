Milan-Udinese, inizio posticipato di 5′: il motivo | Serie A News

Milan-Udinese, oggi pomeriggio a 'San Siro', inizierà alle ore 18:50 anziché alle ore 18:45. Ecco il motivo di questi 5 minuti di ritardo

Milan-Udinese , partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma oggi pomeriggio a 'San Siro' tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i bianconeri di Gabriele Cioffi , inizierà alle ore 18:50 anziché alle ore 18:45 come originariamente previsto.

La F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), infatti, come forma di protesta contro la guerra in corso in Ucraina, ha voluto posticipare tutte le gare del weekend di 5 minuti. Milan, si pesca ancora dal Real Madrid? Le ultime news di mercato >>>