Calciomercato Milan – Si pesca ancora dal Real Madrid! Le ultime news

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan ha intenzione di potenziare il proprio organico con degli elementi di qualità in ogni reparto, di modo da consegnare al tecnico Stefano Pioli una squadra che possa innalzare il suo livello di competitività soprattutto in Europa. I rossoneri, dunque, opereranno in entrata in difesa, a centrocampo e in attacco. Sulla trequarti, però, ci si aspetta un colpo di quelli che fanno sognare i tifosi del Diavolo.