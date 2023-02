Milan-Torino, Calabria dalla panchina: il capitano sarà Theo Hernandez

Contro il Torino, con Calabria in panchina, Theo Hernandez sarà il capitano del Milan. Il francese ritrova la fascia

Sarà Theo Hernandez il capitano del Milan nella sfida in programma questa sera a San Siro contro il Torino. Il vice del terzino sinistro francese invece sarà Simon Kjaer. Con Davide Calabria in panchina, la fascia passa al francese, dopo che, nel derby, la fascia era passata dal braccio del terzino italiano a quello del difensore danese. Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ora è tutto in fase di stallo