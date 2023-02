Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ora è tutto in fase di stallo

Stand-by nella trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Per 'Tuttosport' ci dovrà essere presto una svolta

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Per il quotidiano torinese, al momento, i negoziati tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage dell'attaccante lusitano non ha subito né clamorosi passi in avanti né forti passi indietro.