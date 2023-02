La classifica dei club più sostenibili in Europa: ecco dov’è il Milan

Stilata la classifica dei club maggiormente sostenibili in Europa. Leggi per scoprire la posizione, complessiva e italiana, del Milan

Il 'Sole 24 Ore' oggi in edicola ha riportato la classifica stilata dal documento 'Brand Finance Football Sustainability Perceptions Index 2023'. Questa valuta l' ESG , vale a dire l' indice di sostenibilità in tre settori (Ambiente, Sociale, Governance) di ogni club europeo di calcio.

Milan tra i club più sostenibili d'Europa

Il Liverpool è la squadra che si è classificata al primo posto in assoluto in Europa. Davanti agli spagnoli del Betis e del Real Madrid. E il Milan? Il club di Via Aldo Rossi, recentemente ceduto dal fondo Elliott Management Corporation ad un altro fondo, sempre statunitense, ovvero RedBird Capital Partners, si è piazzato davvero bene.