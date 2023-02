Milan-Torino, Juric: “Mi invento una sorpresa” | Serie A News

Ivan Juric, tecnico granata, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino. Annunciando di avere un'idea geniale per la gara

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate da Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma questa sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Il tecnico croato, in primis, ha detto di non fidarsi dell'attuale condizione psico-fisica deficitaria del Milan. "Così le grandi squadre sono ancora più pericolose", la convinzione dell'ex allenatore dell'Hellas Verona.

Milan-Torino, così Juric in conferenza stampa — Juric, con il suo Torino, ha già battuto due volte il Milan in questa stagione. Si ricorda, infatti, il 2-1 della partita di andata in campionato allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' (reti di Koffi Djidji e Aleksey Miranchuk per i granata; gol di Junior Messias per i rossoneri) al quale ha fatto seguito lo 0-1 per gli ospiti a 'San Siro' negli ottavi di finale di Coppa Italia (guizzo di Michel Adopo nei tempi supplementari).

Il Torino che arriva, però, a giocarsi quest'ultimo scontro dell'annata contro il Milan sarà senza Samuele Ricci e Juric, che ha anche il suo sostituto - Ivan Ilic - in non perfette condizioni fisiche ha già preannunciato cambiamenti in quel settore di campo. "Ci stiamo ancora pensando, dobbiamo inventarci qualcosa, magari c’è una sorpresa". La sorpresa, ha commentato il 'CorSera', potrebbe essere l'inserimento di Nikola Vlašić, di professione trequartista, in cabina di regia e sulle tracce di Sandro Tonali.

Vlašić in mediana, Karamoh in attacco? — Una mossa che, oltretutto, libererebbe un posto in attacco per l'ex interista Yann Karamoh, che insegue una maglia da titolare dopo aver segnato due gol nelle ultime due partite dei granata.