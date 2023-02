Calciomercato Milan – Diavolo, colpo in casa dei rivali del Tottenham

Nel calciomercato invernale appena trascorso il Milan ha soltanto acquistato il portiere colombiano Devis Vásquez dal Club Guaraní, pagandolo 470mila euro. Si è trattato di un'opportunità colta dai dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara. Per il resto, il management del club di Via Aldo Rossi - un po' bloccato anche dalla possibilità di effettuare operazioni in entrata soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto - ha preferito non fare altro, rimanendo fermo al palo. In estate, però, tutto questo cambierà.