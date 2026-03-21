Milan-Torino 3-2, Hernanes: 'La difesa a tre non sta più dando garanzie'

Il "Profeta" Hernanes, ex centrocampista di Serie A, ha analizzato la vittoria del Milan contro il Torino nel post-partita di 'DAZN': queste le sue parole
Si è da poco conclusa Milan-Torino, sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri escono da San Siro con tre punti, al termine di una partita tesa e combattuta fino all'ultimo. Decisivi, per il 3-2 del Diavolo, Pavlovic, Rabiot e Fofana, autori delle tre reti che hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di battere il Toro.
Milan-Torino 3-2, le parole di Hernanes
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Al termine della sfida, Hernanes è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per commentare la vittoria del Milan contro il Torino. Di seguito, il commento del "Profeta".