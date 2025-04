Milan, Theo Hernandez: ancora segnali importanti. Con la difesa a tre...

Venezia-Milan 0-2, per i rossoneri bastano i gol di Pulisic e Gimenez: tre punti importanti per dare continuità dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter. Il Diavolo non ha giocato al meglio, ma alla fine ha retto in difesa. Bene ancora una volta Theo Hernandez, in chiara ripresa in questo finale di stagione, grazie anche al cambio di modulo e la difesa a tre di Conceicao. Ecco la nostra pagella per la prestazione del francese.