Milan-Sassuolo, Pioli: “Abbiamo dei problemi a livello tattico e mentale”

Sui problemi in questo momento: "Io credo che in questo momento i problemi sono mentale e tattico. Dobbiamo entrare nella mente dei giocatori per uscire da questo momento e capire cosa non sta funzionando a livello tattico".

Se parlerà con la squadra servirà: "Io non sono tre-quattro sconfitte che mi fanno cambiare opinioni sul gruppo o sulla professionalità dei miei giocatori. Sicuramente parlarsi chiaro, come abbiamo sempre fatto, se servirà a farlo ancora in modo più netto lo faremo. In questo momento da parte mia è facile chiedere scusa per una sconfitta, ma nessuno di noi voleva fare una partita così. Questo ci deve spronare per cercare di uscire da questo momento difficile, sfruttando anche le grandi partite. Più è difficile la vetta da scalare, più ci sarà soddisfazione nel raggiungere gli obiettivi. Solo noi possiamo uscire da questa situazione".