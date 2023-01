Milan-Sassuolo, Giroud: “Dobbiamo rialzarci insieme e fare di più”

Su cosa sta succedendo al Milan: "E' vero che il pareggio con la Roma ci ha fatto male perché vincevamo 2-0 all'87esimo. Ma dopo volevamo fare bene e avere una reazione. Non l'abbiamo fatto. Questo momento ho la sensazione che quando le cose non vanno nel verso giusto è difficile, ma dobbiamo stare uniti e lottare tutti insieme".

Sulla reazione che non c'è: "Non lo so, proviamo tutti a fare bene con grande voglia di rendere ai nostri tifosi orgogliosi. Loro ci hanno supportato fino alla fine anche dopo il fischio finale. Io sono deluso, molto deluso con i miei compagni. Prendiamo troppi gol, adesso è diventato difficile vincere una partita quando prendi 3-4-5 gol. Dobbiamo fare di più, migliorare il nostro gioco e guardare avanti".

Sulla corsa Champions: "Come ho detto dobbiamo stare uniti. Abbiamo il sostegno dei tifosi, dobbiamo rialzarci tutti insieme e fare di più. Quando l'altra squadra attacca siamo sempre in difficoltà e fanno gol presto nella partita e ci tocca rincorrere. Non è difficile, ma adesso non è il momento di essere giù. Dobbiamo avere una reazione, continuare a lavorare molto bene e ancora di più".