Milan-Sassuolo, Berardi: “Sono contento, vincere qua non è facile” | News

Se riparte la stagione del Sassuolo: "Si, è da un po' che raccogliamo poco. Anche a Monza abbiamo fatto una grane partita. E' da un po' che alterniamo partite buone, pecchiamo negli atteggiamenti. Oggi abbiamo approcciato bene, abbiamo dato un segnale forte. Dobbiamo continuare così. Oggi son contento perché abbiamo fatto una grande prestazione in uno stadio come San Siro".

Su come si sente: "Non sono ancora al 100%, ho avuto l'influenza in settimana. Devo lavorare tanto per trovare la condizione fisica e mentale giusta. Ci sto lavorando, devo continuare così. Oggi mi sono ritrovato, sono convinto che ci tireremo dalla situazione in classifica".