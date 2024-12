Milan-Roma, Ranieri: “Stiamo uscendo dalle difficoltà. Su Dybala…”

Claudio Ranieri, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025

Claudio Ranieri , allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Roma , partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se c'è rammarico: "Ciò che il Milan ha fatto nel primo tempo, lo abbiamo fatto noi nel secondo. Abbiamo fatto una buona partita, soddisfatto della prova. Siamo venuti qui per vincere e non avere rimpianti se fosse andata male. Abbiamo fatto del nostro meglio e alcuni errori, ma c'è anche la qualità del Milan nelle ripartenze, soprattutto nel primo tempo. Poi ci siamo assestati meglio ed è andata come volevamo".