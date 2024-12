Milan-Roma, i convocati di Ranieri: assenza pesante, c’è un ‘esordio’

Claudio Ranieri , allenatore giallorosso, ha diramato la lista dei convocati in vista del match tra Milan e Roma , in programma alle ore 20:45 di domani, domenica 29 dicembre , allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Il tecnico romano, per l'occasione, è stato costretto a lasciare fuori dall'elenco dei giocatori disponibili per l'incontro Bryan Cristante , ex della sfida e di cui proprio oggi si è parlato in ottica calciomercato proprio per il club rossonero.

Contestualmente c'è la prima chiamata in prima squadra per Giorgio De Marzi, giovane portiere, che nonostante non verrà schierato potrà cogliere questa opportunità come tappa fondamentale per la propria crescita personale. Ricordiamo come la sfida tra Milan e Roma metterà di fronte due club in grande difficoltà in questo momento in Serie A. Per entrambe il match potrebbe rappresentare un'importante svolta, in un senso o nell'altro. Ecco, dunque, la lista dei convocati sull'account 'X' dei giallorossi.