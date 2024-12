Milan-Roma, Bennacer: “Era una partita speciale, ma…”

Sulle sensazioni personali e sull'atmosfera nello spogliatoio: "Sono contento di essere tornato in campo. Era importante per me. Ho lavorato tantissimo. Non è semplice avere infortuni così. La partita era un po' speciale. Abbiamo gestito bene le emozioni, potevamo andare in vantaggio, ma prendere anche gol. Importante non aver perso. C'è da lavorare, dobbiamo guardare avanti, abbiamo un obiettivo importante in questi giorni".