Milan-Roma, Kumbulla: “Ho rimediato al primo errore facendo gol”

Serie A, Milan-Roma: Kumbulla nel post partita

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Marash Kumbulla, difensore giallorosso, ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine del match di San Siro. Un pareggio spettacolare in questo ‘monday night’ della 5.a giornata di Serie A: finisce 3-3 tra errori, polemiche (due rigori inesistenti assegnati da Giacomelli) e ovviamente tanti gol. Rossoneri molto sfortunati, per le tante occasioni sprecate ma anche per i tre gol casuali subiti.

Ecco l’analisi di Kumbulla, autore del gol finale: “Le palle che vengono in area sono interessanti e belle, è più facile per noi segnare. Processo di crescita? Posso migliorare in tutto e molto. Errore da evitare su Ibra, poi ho rimediato con il gol. Mi sto trovando bene con i compagni. Senso del gol? Spesso succede che quando va sul primo palo, qualcuno la spizza. Ho sempre fatto il centrale di difesa, ma sempre avuto il vizio del gol. Ultimamente ho faticato, ma ho sempre avuto questa qualità”.

L’ANALISI DI FONSECA NEL POST-PARTITA >>>

LE PAGELLE DI MILAN-ROMA >>>