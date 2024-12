Risultati Serie A – Milan-Roma 1-1: tabellino e marcatori | Serie A News

Milan-Roma 1-1, il tabellino

Un primo tempo caotico quello tra Milan e Roma. I rossoneri passano in vantaggio con il solito gol di Reijnders. Poi sfiorano il 2-0 con Morata, che sbaglia da pochi passi. La Roma la riprende con una gemma tra Dovbyk e Dybala. Poi i rossoneri chiedono un rigore per un presunto fallo di Pisilli su Reijnders. Tanti dubbi. Fonseca si fa espellere per proteste. Il secondo tempo è dominato dal Milan che non trova il gol. Finisce 1-1 con tante recriminazioni per il Diavolo. Fonseca saluta i rossoneri? Sembrerebbe pronto Conceicao.