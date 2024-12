Milan-Roma 1-1 (45′): Fonseca espulso. Dubbi per un rigore

11', bellissima azione della Roma, palla dentro per Dovbyk che prende il palo a Maignan battuto. 14' caos in area di rigore della Roma, con Emerson Royal e Gabbia che si ostacolano e non tirano in porta da pochi metri di distanza. 16' gol del Milan, grandissimo contropiede dei rossoneri. Fofana porta palla e trova Reijnders che non sbaglia. Vantaggio rossonero. A un passo dal 2-0 il Milan: Jimenez per Morata che sbaglia un gol da pochissimi passi. Roma in netta difficoltà dopo il vantaggio del Milan.