All'80' minuto di Milan-Inter è stato ammonito Adrien Rabiot per un fallo commesso a centrocampo. Il centrocampista francese era diffidato e sarà squalificato nel prossimo turno di campionato contro la Lazio, in calendario domenica 15 marzo. Un'assenza pesante per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare al "cavallo pazzo".