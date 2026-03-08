Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è stato ammonito nel match contro l'Inter: salterà la prossima giornata di campionato contro la Lazio
All'80' minuto di Milan-Inter è stato ammonito Adrien Rabiot per un fallo commesso a centrocampo. Il centrocampista francese era diffidato e sarà squalificato nel prossimo turno di campionato contro la Lazio, in calendario domenica 15 marzo. Un'assenza pesante per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare al "cavallo pazzo".
Milan-Inter, squalificato Rabiot: salta la Lazio
Il rosso per proteste, rimediato nel finale della trasferta contro il Pisa, non aveva cancellato la diffida di Rabiot. L'ex Juventus, dopo aver saltato la sfida casalinga contro il Como, dovrà scontare un'altra squalifica. Il francese non sarà disponibile per la prossima giornata di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri.