MILAN-INTER

Milan-Inter, scatta la squalifica per Rabiot: salterà la trasferta contro la Lazio

Milan-Inter, squalificato Rabiot: salta la Lazio
Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è stato ammonito nel match contro l'Inter: salterà la prossima giornata di campionato contro la Lazio
All'80' minuto di Milan-Inter è stato ammonito Adrien Rabiot per un fallo commesso a centrocampo. Il centrocampista francese era diffidato e sarà squalificato nel prossimo turno di campionato contro la Lazio, in calendario domenica 15 marzo. Un'assenza pesante per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare al "cavallo pazzo".

Milan-Inter, squalificato Rabiot: salta la Lazio

Il rosso per proteste, rimediato nel finale della trasferta contro il Pisa, non aveva cancellato la diffida di Rabiot. L'ex Juventus, dopo aver saltato la sfida casalinga contro il Como, dovrà scontare un'altra squalifica. Il francese non sarà disponibile per la prossima giornata di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri.

L'assenza di Adrien Rabiot si aggiunge a quella di Loftus-Cheek, che ne avrà ancora per un po' dopo l'operazione alla mascella. Nella gara contro i biancocelesti potrebbe essere uno tra Samuele Ricci e Ardon Jashari ad essere schierato al fianco di Luka Modric e Youssouf Fofana. Vedremo, nei prossimi giorni, quali saranno le scelte di Allegri.

