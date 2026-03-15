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Milan, Pavlovic prima della gara con la Lazio: “Lotta scudetto? Bella opportunità oggi”

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Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata di Serie A, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Stasera avete una bella opportunità in chiave scudetto… “Una bella opportunità. Siamo pronti, dobbiamo essere pronti da subito. Dobbiamo pensare a noi stessi, fare la nostra partita fino alla fine”.

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Anche oggi ci saranno tanti tifosi rossoneri… “Sì, 10mila oggi. Sono molto contento”.

Quanto è difficile marcare un calciatore come Daniel Maldini? “Non è facile, dobbiamo essere pronti per lui e dobbiamo stare attenti sempre. È un grande giocatore, con tante qualità. Dobbiamo essere pronti per lui”.

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