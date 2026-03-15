Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata di Serie A, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...
Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Stasera avete una bella opportunità in chiave scudetto… “Una bella opportunità. Siamo pronti, dobbiamo essere pronti da subito. Dobbiamo pensare a noi stessi, fare la nostra partita fino alla fine”.