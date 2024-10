"Non voglio entrare nei dettagli. Ciò che posso dire è che il mio modo di gestire le cose è diverso con ogni giocatore. Non c'è nessun conflitto tra noi, è solo un'opzione dell'allenatore. Ciò che penso non è per Rafa Leao, ma per tutti. Cerchiamo di motivarli in modo diverso. Tutti devono fare il meglio per la squadra, questo non devo chiederlo, è un obbligo per tutti".