Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'Marassi': il Milan di Rúben Amorim, reduce dal successo in campionato nel derby, aveva vinto a Udine in trasferta

Alessia Scataglini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video

Diego Moreira, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan, Moreira post Genoa

“Penso che Gonçalo avesse passato a me, ma Pulisic ha fatto gol e quindi sono felicissimo ugualmente (sorride, ndr)”.

Dopo il Ferencvaros

“Ci alleniamo per migliorare questo aspetto. Non è che possiamo giocare bene, poi male, poi di nuovo bene. Dobbiamo trovare continuità. Ci vuole tempo, ma lo troveremo. Oggi il Milan ha dimostrato carattere e abbiamo dimostrato di giocare da Milan”.
Milan Moreira

Su cosa chiede il mister

“Mi chiede di difendere un sacco perché sa che posso farlo e posso migliorare. So che devo migliorare, ma fa parte del mio percorso”.

Sul suo idolo CR7

“Penso che abbia fatto tutto quello che poteva per il Portogallo. È una sua decisione e la dobbiamo rispettare. Penso che tutto il mondo calcistico deve essere felice per lui e gli auguro il meglio per il resto della sua carriera”.

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