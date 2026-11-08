Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'Marassi': il Milan di Rúben Amorim, reduce dal successo in campionato nel derby, aveva vinto a Udine in trasferta
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Diego Moreira, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan, Moreira post Genoa
“Penso che Gonçalo avesse passato a me, ma Pulisic ha fatto gol e quindi sono felicissimo ugualmente (sorride, ndr)”.
Dopo il Ferencvaros
“Ci alleniamo per migliorare questo aspetto. Non è che possiamo giocare bene, poi male, poi di nuovo bene. Dobbiamo trovare continuità. Ci vuole tempo, ma lo troveremo. Oggi il Milan ha dimostrato carattere e abbiamo dimostrato di giocare da Milan”.
Su cosa chiede il mister
“Mi chiede di difendere un sacco perché sa che posso farlo e posso migliorare. So che devo migliorare, ma fa parte del mio percorso”.
Sul suo idolo CR7
“Penso che abbia fatto tutto quello che poteva per il Portogallo. È una sua decisione e la dobbiamo rispettare. Penso che tutto il mondo calcistico deve essere felice per lui e gli auguro il meglio per il resto della sua carriera”.
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