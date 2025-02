Milan, margine di errore azzerato: ora servono solo vittorie

Il Milan si è complicato la vita ancora una volta. La sconfitta contro il Torino ha lasciato i rossoneri al settimo posto in classifica, sprecando un’occasione d’oro per accorciare sul quarto posto e rilanciare la corsa Champions League . Ora, la situazione si è fatta critica: il margine di errore è ridotto al minimo e per rientrare tra le prime quattro sarà necessario un percorso netto, qualcosa che la squadra di Conceicao non è ancora riuscita a trovare in questa stagione.

Milan, contro Lazio e Bologna c'è un solo risultato: vietato fallire

Le prossime due sfide saranno decisive non solo per la classifica, ma anche per l’aspetto psicologico. Giovedì alle 20.45 il Milan affronterà il Bologna al Renato Dall’Ara nel recupero della nona giornata, uno scontro diretto fondamentale per l’Europa. Poi, domenica sera, San Siro ospiterà il match contro la Lazio, un’altra avversaria in corsa per le zone alte della classifica.