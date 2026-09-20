Milan-Lecce, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'

Dopo aver saltato la sfida di Europa League contro il Benfica di Marco Silva, il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, riprende la sua attività sul campo. Come appreso dalla nostra redazione, il proprietario rossonero è tornato a San Siro per seguire la sfida del Milan contro il Lecce e, inoltre, ha seguito l'intero riscaldamento della squadra a bordocampo, confermando nuovamente la sua presenza costante.

Milan Cardinale allo stadio

Sul fronte economico e societario la vicinanza della proprietà è totale, mentre sul terreno di gioco Amorim sceglie un 3-4-2-1 a trazione anteriore, guidato dall'esperienza di Modric in regia e da Goncalo Ramos come riferimento offensivo. Il Lecce, invece, risponde con il classico 4-3-3 affidandosi al tridenteEcco, di seguito, le formazioni di entrambe le squadre:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos.

A disposizione.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti.

A disposizione: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco