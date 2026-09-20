Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Lecce, sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce, così Amorim nel pre-partita di 'DAZN'

: “A volte è buono. Dobbiamo evolverci, le persone non sono stupide e apprezzano la verità. Però ogni tanto mi metto nei guai (ride, n.d.r.). Dobbiamo crescere a livello di comunicazione tutti”.

Su come arriva il suo Milan alla partita: “Bene. La pressione è normale. Se arrivi a questo punto hai già avuto tanta pressione in carriera. Stiamo facendo un sacco di cose buone, a volte le persone si focalizzano solo su quelle negative. Dobbiamo continuare a fare bene e cercare di migliorare”.

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: “Ci proveremo. Se guardi la nostra squadra a volte ci mettiamo a cercare le posizioni giuste, dobbiamo essere più fluidi. In alcuni spezzoni, Lazio, Torino e Venezia, abbiamo visto questa fluidità, ma dobbiamo lavorarci e fare meglio”.