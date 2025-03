Milan-Lazio, Marchegiani: “Approccio imbarazzante. Vive di…”

Milan-Lazio, Marchegiani: "Inizio imbarazzante. Lazio in porta con palloni dritti"

"Da quel che si vede il Milan è una squadra non organizzata o poco organizzata. I grandi momenti che vive avvengono sempre quando la partita si rompe, la situazione diventa mezza disperata. È successo in Supercoppa, col Parma. L'inizio della partita di oggi, l'approccio, è stato imbarazzante. La Lazio è arrivata quattro volte in porta con la palla dritta, senza alcun tipo di copertura. Il gol che prendono è una palla dritta nella quale Pavlovic ha poca lucidità. Come una squadra attacca bene il Milan va in difficoltà".