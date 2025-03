Milan-Lazio, Gabbia: “E’ difficile parlare dopo una partita così. Ora…”

Milan-Lazio, Gabbia: "La classifica è brutta, lo sappiamo. Ecco cosa dobbiamo fare"

"E' un momento difficile, non arrivano i risultati. C'è frustrazione e amarezza in spogliatoio. Possiamo solo compattarsi. Nel secondo tempo abbiamo messo tutto in campo. Dobbiamo andare avanti con unione. Non è il momento di parlare in spogliatoio ora, c'è rabbia, delusione. E' difficile parlare dopo una partita così. Guardiamo al futuro cercando di dare tutto. Si riparte dal gruppo, la classifica è brutta, lo sappiamo. La voglia è di chiudere la stagione con orgoglio".