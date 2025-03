Milan-Lazio, Brocchi: “Primo tempo inaccettabile. In questo clima…”

Milan-Lazio, Brocchi: "Ci si deve aspettare di più. Una cosa è inaccettabile"

"Giocare a San Siro in questo clima non è facile per nessuno. Penso che dal Milan, con i giocatori che ci sono a disposizione, ci si deve aspettare qualcosa di più. Il primo tempo è inaccettabile per modalità, temperamento e agonismo. Se vediamo la partita di qualche giocatore della Lazio è stata superiore di qualche protagonista del Milan". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>