Il Milan affronta la Lazio con la terza maglia: l'esordio stagionale in divisa nera e il retroscena sul rapper A$AP Rocky

Matteo Chini
- Milano
Lazio-Milan, probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Amorim | Video

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Il match contro la Lazio, valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026/2027, sarà l'occasione per indossare per la prima volta la terza maglia. I rossoneri sfoggeranno il kit nero creato dallo sponsor tecnico PUMA.

La collaborazione con ASAP Rocky

Nel giorno successivo al concerto di ASAP Rocky all'ippodromo di Milano, il Milan scende in campo con una divisa che si porta dietro anche una collaborazione con il rapper di NewYork. Nei giorni scorsi, Puma e la società rossonera hanno rilasciato una divisa in edizione limitata che porta la scritta 'DON'T BE DUMB' sulle spalle, nuovo progetto dello statunitense.
Milan, terza maglia

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