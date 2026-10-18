Milan-Atalanta, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'

Durante il big match di oggi tra Milan e Atalanta, gara valida per la settima giornata di Serie A, San Siro è stato il reale protagonista, vivendo un momento di grandissima emozione con il ritorno sugli spalti di Filippo “Pippo” Inzaghi, ex attaccante del diavolo e uno dei centravanti più amati dai tifosi.

Milan, le parole di Inzaghi

Durante l’intervallo, l’ex calciatore rossonero ha voluto cogliore l’occasione per salutare tutto il pubblico presente sugli spalti del Meazza. Non appena il volto del numero 9 è apparso sul Maxi schermo, sono subito partiti i cori, susseguiti poi da un grandissimo boato.

Al fianco dell’ex rossonero figurava anche il figlio Edoardo, prima volta allo stadio indossando una maglia rossonera. Dopo aver salutato il suo pubblico, Inzaghi ha voluto ringraziare i propri tifosi, rivolgendo un pensiero anche a Franco Baresi.

"Intanto ringrazio tutti. Il mio primo pensiero oggi va va a Franco Baresi. È stato molto triste... Oggi volevo fare una sorpresa a mio figlio che la prossima settimana fa 5 anni. Per me tornare in questo stadio è ogni volta come se fosse la prima volta, per lui è stata una grande emozione. Grazie a tutti, forza Milan!".