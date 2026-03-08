Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Inter, Brocchi: “Una mezzala dovrà aiutare Saelemaekers a contenere Dimarco”

MILAN-INTER

Milan-Inter, Brocchi: “Una mezzala dovrà aiutare Saelemaekers a contenere Dimarco”

Milan-Inter, Brocchi: 'Può essere l'occasione giusta per Estupinan'
Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per analizzare il derby a pochi minuti dal fischio d'inizio
Redazione PM

Milan e Inter sono pronti a scendere in campo per il 246° derby meneghino della storia. Allegri si affida al tandem Leao-Pulisic per far male ai nerazzurri, mentre Chivu dovrà fare a meno sia di Lautaro che di Thuram. L'argentino è ancora out per il problema alla gamba sinistra, ma sarà in panchina per far sentire il proprio sostegno alla squadra. L'attaccante francese, invece, è alle prese con un'influenza che lo ha costretto a rinunciare alla stracittadina.

Milan-Inter, il commento di Brocchi

—  

Dagli studi di 'DAZN', Cristian Brocchi è intervenuto per analizzare Milan-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio del match. Di seguito, le sue parole in vista del derby.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Derby Milan-Inter di Serie A: la diretta della partita di 'San Siro' | LIVE News >>>

"Una mezzala deve aiutare Saelemaekers a contenere Dimarco. Estupinan è una scelta abbastanza scontata, non è ancora riuscito a tirare fuori le sue caratteristiche. Il derby ti fa sempre tirare fuori qualcosa in più. Il giorno del derby è tutto particolare, si respira un aria diversa. Quando vedi un pubblico così in delirio ti arriva una scarica di adrenalina che è qualcosa di impensabile per chi non l'ha mai provato. Leao è spesso criticato per l'atteggiamento, ma i numeri sono dalla sua parte".

Leggi anche
Milan-Inter, Vieri: “La settimana del derby si esce poco. Pio Esposito può decidere la...
Milan-Inter, Ambrosini: “La partita si può decidere a centrocampo, ecco come”

© RIPRODUZIONE RISERVATA