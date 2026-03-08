Milan-Inter, Brocchi: 'Può essere l'occasione giusta per Estupinan'

Milan e Inter sono pronti a scendere in campo per il 246° derby meneghino della storia. Allegri si affida al tandem Leao-Pulisic per far male ai nerazzurri, mentre Chivu dovrà fare a meno sia di Lautaro che di Thuram. L'argentino è ancora out per il problema alla gamba sinistra, ma sarà in panchina per far sentire il proprio sostegno alla squadra. L'attaccante francese, invece, è alle prese con un'influenza che lo ha costretto a rinunciare alla stracittadina.