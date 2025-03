Milan in rimonta a Lecce, Pulisic protagonista con una doppietta: il dato

Il Milan conquista una vittoria fondamentale in rimonta a Lecce , e come spesso accaduto in questa stagione, il protagonista assoluto è Christian Pulisic . L'attaccante americano, infatti, ha trascinato i rossoneri da un iniziale svantaggio di 2-0 a un finale 2-3 grazie a una doppietta, di cui uno realizzato su rigore.

Con questa prestazione, Pulisic raggiunge quota 7 gol in campionato, portando il suo bottino stagionale a 14 reti, un traguardo che evidenzia la sua stagione straordinaria. Il "Captain America", come lo hanno soprannominato, continua a essere un punto di riferimento per il Milan, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria che consente ai rossoneri di mantenere la corsa in campionato.