Milan, il tabù Torino continua: una sola vittoria in trasferta dal 2013

Il campo del Torino si conferma una vera e propria difficoltà per il Milan, che dal 2013 a oggi è riuscito a vincere solo una volta in trasferta contro i granata. Gli ultimi tre confronti si sono conclusi tutti con una sconfitta per i rossoneri, evidenziando un trend negativo che si protrae ormai da oltre un decennio.