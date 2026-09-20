Nel prepartita di Milan-Lecce ai microfoni di DAZN, Ciro Ferrara ha fato il punto della situazione sul momento dei rossoneri e sull'impatto che Ruben Amorim con il calcio italiano. L'ex calciatore di Serie A ha sottolineato quanto complesso sia avere subito un impatto positivo in Serie A.

Milan, parla Ferrara

“Lui è per la prima volta in Italia. Anche le difficoltà della lingua, nella comunicazione… Non è certamente facile. L’unica cosa che mi sento di dire è che purtroppo qui, in Italia, non ti danno tanto tempo. Soprattutto quando si tratta di determinate squadre abituate a vincere. Il giudizio è vincolato al risultato, anche se ribadisco che il Milan è ampiamente in corsa e ha una grande chance”.

Il tema centrale del suo intervento riguarda la storica e molto conosciuta poca pazienza del calcio italiano verso gli allenatori stranieri, chiamati ad adattarsi in modo molto veloce ad una realtà che, tatticamente e mediaticamente parlando, è una delle più dure ed esigenti al mondo: