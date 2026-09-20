È tutto pronto allo stadio San Siro di Milano per Milan-Lecce, attesissimo posticipo domenicale valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 con calcio d'inizio alle ore 20:45. La sfida del Meazza mette di fronte due filosofie di gioco ambiziose e speculari, guidate dai rispettivi allenatori Rúben Amorim ed Eusebio Di Francesco. Di seguito vedremo nel dettaglio le scelte ufficiali dei due tecnici, l'analisi tattica dei reparti e i precedenti storici con il direttore di gara designato per questo delicato match.

Qui Milan: Amorim ritrova Gila e lancia Pulisic dal primo minuto

L'allenatore dei rossoneri, Rúben Amorim, non rinuncia al suo marchio di fabbrica e conferma il modulo prediletto, il 3-4-2-1, ruotando gli uomini chiave dopo le fatiche europee. Davanti all'inamovibile portiere Mike Maignan, il terzetto difensivo ritrova dal primo minuto Mario Gila, tenuto a riposo precauzionale nel match di Europa League contro il Benfica. Insieme allo spagnolo agiranno Strahinja Pavlović e Koni De Winter, quest'ultimo preferito nuovamente a Matteo Gabbia nelle gerarchie del tecnico portoghese.

Le novità più importanti si registrano a centrocampo e sulla trequarti. In mediana si ricompone la coppia di spessore internazionale formata da Adrien Rabiot e Luka Modrić, entrambi preservati inizialmente in coppa e oggi pronti a dettare i tempi di gioco. Sulle corsie esterne confermatissimi Samuel Chukwueze a destra e Pervis Estupiñán a sinistra, con Diego Moreira che parte ancora una volta dalla panchina. Davanti, la vera sorpresa è la prima maglia da titolare per Christian Pulisic; l'attaccante statunitense agirà sulla trequarti insieme ad Alexis Saelemaekers con il compito di innescare l'unica punta Gonçalo Ramos.

Qui Lecce: Di Francesco si affida a Ilić e al tandem Pierotti-Monteiro

Sul fronte opposto, Eusebio Di Francesco risponde con un consueto e propositivo 4-3-3, volto a sfruttare la velocità sulle corsie esterne e la solidità del centrocampo. Tra i pali Wladimiro Falcone, schermato dalla coppia centrale difensiva composta da Kialonda Gaspar e Jamil Siebert, mentre sulle fasce agiranno Danilo Veiga e Antonino Gallo. Resta fuori dalla distinta Tiago Gabriel, uomo mercato al centro di un lungo corteggiamento proprio da parte del Milan durante l'ultima sessione estiva di calciomercato.

La cerniera di centrocampo vedrà l'ex Torino Ivan Ilić agire nelle vesti di regista, affiancato dalla fisicità di Lassana Coulibaly e da Youssef Maleh, che ha vinto il ballottaggio della vigilia con Oumar Ngom. In attacco, Di Francesco si affida alle certezze: spazio al tridente composto da Santiago Pierotti e Joël Monteiro a supporto del centravanti designato Nikola Štulić, apparso in grande forma nelle ultime uscite stagionali.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lecce

): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Saelemaekers; Ramos.: P. Terracciano, Torriani, Diawara, Gabbia, F. Terracciano, Tomori, Moreira, Comotto, Musah, Jashari, Bartesaghi, Cisse, Loftus-Cheek, Hutchinson, Camarda.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilić, Maleh; Pierotti, Štulić, Monteiro.A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Jean, Ndaba, Scott, Fofana, Gorter, Kaba, Ngom, Esteban, Fatah, N'Dri. Allenatore: Di Francesco.

La designazione arbitrale e i precedenti con La Penna

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La direzione del match di San Siro è stata affidata al signor Federico La Penna della Sezione A.I.A. di Roma 1. Il fischietto romano, classe 1983, vanta 9 incroci ufficiali con il Milan, caratterizzati da un bilancio complessivo di 4 vittorie rossonere, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente rievoca brutti ricordi al popolo del Diavolo: risale infatti al 6 dicembre 2024 (Atalanta-Milan 2-1), quando fece discutere la convalida di una rete di Charles De Ketelaere viziata da un evidente fallo su Theo Hernández, episodio che scatenò le furiose proteste dell'allora tecnico rossonero Paulo Fonseca.I precedenti tra La Penna e il Lecce sono invece 7, con uno score di 1 vittoria salentina, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo incrocio sorride tuttavia agli uomini di Di Francesco: lo scorso 17 maggio 2026, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, La Penna diresse Sassuolo-Lecce 2-3, match deciso da una rete in pieno recupero di Štulić che ipotecò una fetta decisiva della salvezza dei pugliesi.