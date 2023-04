Milan-Empoli, Zanetti: “Portato a casa un punto vitale per il nostro percorso”

Sulla partita: "Noi abbiamo difeso benissimo, non con dignità. Siamo venuti qui con grande umiltà. Incontravamo una squadra che aveva appena fatto una partita straordinaria contro il Napoli e che negli spazi sono devastanti. Siamo a caccia di punti, non bisogna vergognarsi a volte rispetto ad un avversario impressionante. Oggi i ragazzi hanno portato a casa un punto vitale per il nostro percorso".

Sui punti in più rispetto all'anno scorso: "Sono onesto, il nostro fantasma è il futuro non il passato. Ogni stagione è a sé, è una squadra rinnovata. Ogni stagione ha insidie diverse, noi abbiamo un obiettivo ben chiaro e ci siamo dentro ampiamente. Normale che il nostro obiettivo è fare più pinti possibili, i confronti non ci interessano. A noi interessa migliorarci".

Su Baldanzi: "E' sicuramente un giocatore pronto insieme a Fazzini, Parisi e Vicario. Hanno qualcosa in più nel loro DNA. Bisogna staccarli, in Italia siamo bravi a bruciarli. Noi li facciamo giocare. La mia società non mi obbliga a far giocare i giovani, ma la società è brava a mettere giovani forti per raggiungere l'obiettivo. La bravura è stato in passato, nel settore giovanile, per poi raggiungere il nostro obiettivo".